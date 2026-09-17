Игры, после которых нужен отпуск: 10 проектов на грани нервного срыва

Существуют проекты, для прохождения которых нужна не только реакция, но и железные нервы.Случалось ли вам сидеть перед экраном с колотящимся сердцем, чувствуя, как вспотевшие ладони скользят по контроллеру? Бывало так, что вы ловили себя на мысли, что уже несколько минут не дышите, боясь спугнуть удачу? Видеоигры умеют не просто развлекать — они способны погрузить человека в пучину первобытного ужаса, дикого стресса и предельной сосредоточенности.