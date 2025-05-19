Как юристу защитить данные при работе с нейросетью

Наряду с очевидными преимуществами использования ИИ остро встаёт вопрос: насколько защищены персональные и конфиденциальные данные, которые юристы передают нейросетям? Даю ряд рекомендаций, как снизить риски и какие ИИ-сервисы лучше не использовать.