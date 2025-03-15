Политика как он...
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Политика как она есть

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В Австралии «расстроены» отказом США от отмены пошлин в обмен на ископаемые

В Австралии «расстроены» отказом США от отмены пошлин в обмен на ископаемые

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг выразила разочарование в связи с отказом США от предложения Канберры о гарантированных поставках критически важных минералов в обмен на отмену пошлин на импорт австралийской стали и алюминия.

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