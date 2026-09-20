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Российский аналог Starlink запустили там, где нет никакой связи: спутниковый интернет от «БЮРО 1440» протестировали в Заполярье

Российский аналог Starlink запустили там, где нет никакой связи: спутниковый интернет от «БЮРО 1440» протестировали в Заполярье

На установку терминала и подключение к спутниковой сети ушло несколько минут Российская компания «БЮРО 1440» провела испытание спутниковой связи на базе собственной низкоорбитальной группировки.

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