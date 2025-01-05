О точных ударах ВКС России по резервам нацистовФронтовая авиация ВС РФ нанесла удары по резервам ВСУ в посёлке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.