Владимир Рогов: О точных ударах ВКС России по резервам нацистов

О точных ударах ВКС России по резервам нацистовФронтовая авиация ВС РФ нанесла удары по резервам ВСУ в посёлке Степногорск Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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