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Анатомия бизнеса

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Как удержать и мотивировать сотрудников в условиях кризиса

Удержание сотрудников в условиях кризиса — тема тонкая. Здесь важно не перепутать мотивацию с попыткой сказать человеку: «Мы вас очень ценим, поэтому вот вам грамота, воздушный шарик и еще один проект сверху».

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