Пиксельная приключенческая игра с паранормальными явлениями Enigma of Fear выйде...

Пиксельная приключенческая игра с паранормальными явлениями Enigma of Fear выйдет для ПК в конце ноября3D-пиксельная игра-приключение с паранормальными явлениями Engima of Fear выйдет на ПК в Steam 28 ноября, объявили издатели Dumativa и Nuuvem, а также разработчики Dumativa и Cellbit.