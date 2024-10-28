Пиксельная приключенческая игра с паранормальными явлениями Enigma of Fear выйде...

Пиксельная приключенческая игра с паранормальными явлениями Enigma of Fear выйдет для ПК в конце ноября3D-пиксельная игра-приключение с паранормальными явлениями Engima of Fear выйдет на ПК в Steam 28 ноября, объявили издатели Dumativa и Nuuvem, а также разработчики Dumativa и Cellbit.
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