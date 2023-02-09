WBA официально назначили соперника Головкину

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально назначила «суперчемпиону» мира в среднем весе по их версии Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) провести обязательную защиту в бою с «обычным» чемпионом кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО).
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