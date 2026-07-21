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В суд передано дело полковника ВСУ, руководившего атакой 74 дронов на Ростовскую область

В суд передано дело полковника ВСУ, руководившего атакой 74 дронов на Ростовскую область

В Ростове-на-Дону военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Дзяния.

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