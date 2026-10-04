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Говорит Европа ⚡

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Константин Бондаренко: Зеленский сыграл главную роль и теперь умрёт как великий актёр

Константин Бондаренко: Зеленский сыграл главную роль и теперь умрёт как великий актёр

Почему ядерная риторика больше не выглядит игрой для военных? Кто именно продвигает Билецкого как альтернативу действующей власти в Украине? Чем на самом деле занималась Академия наук Украины перед тем, как по ней «прилетело»? И как понять, что война закончилась — и почему мир наступает не сразу? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.

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