Константин Бондаренко: Зеленский сыграл главную роль и теперь умрёт как великий актёр

Почему ядерная риторика больше не выглядит игрой для военных? Кто именно продвигает Билецкого как альтернативу действующей власти в Украине? Чем на самом деле занималась Академия наук Украины перед тем, как по ней «прилетело»? И как понять, что война закончилась — и почему мир наступает не сразу? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.