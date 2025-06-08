Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Зря я приехал в эту Россию": приезжие врачи начали массово жаловаться на русских пациентов

"Зря я приехал в эту Россию": приезжие врачи начали массово жаловаться на русских пациентов

Интересная жизнь с Vera Star Сегодня мигранты в России уже далеко не ограничиваются привычными ролями водителей маршруток или продавцов фруктов.

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Комментарии
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Андрей
а что же не валят толпой обратно?
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12 час.
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