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РИА: храм Гроба Господня мог действительно быть построен на месте казни Христа

РИА: храм Гроба Господня мог действительно быть построен на месте казни Христа

Во время реставрации храма Гроба Господня в Иерусалиме археологи обнаружили под каменными плитами остатки растительной зоны, которая существовала в промежутке между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

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