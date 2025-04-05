РИА: храм Гроба Господня мог действительно быть построен на месте казни Христа

Во время реставрации храма Гроба Господня в Иерусалиме археологи обнаружили под каменными плитами остатки растительной зоны, которая существовала в промежутке между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.
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