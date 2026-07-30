Число спам-звонков в России сократилось на 23% после внедрения маркировки

Подключение индикатора входящих вызовов изменило взаимодействие бизнеса с абонентами. За прошедший период число холодных звонков от компаний уменьшилось почти на четверть, а среднее время диалога увеличилось на 51%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии