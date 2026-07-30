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Число спам-звонков в России сократилось на 23% после внедрения маркировки

Число спам-звонков в России сократилось на 23% после внедрения маркировки

Подключение индикатора входящих вызовов изменило взаимодействие бизнеса с абонентами. За прошедший период число холодных звонков от компаний уменьшилось почти на четверть, а среднее время диалога увеличилось на 51%.

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