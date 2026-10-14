В Пермском крае банк оштрафован на 300 тысяч рублей за систематические звонки несовершеннолетней, чей номер был ошибочно внесён в список обзвона должников.
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