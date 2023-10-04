Народные приметы и поверья на 5 октября 2023 года связаны с Днем Ионы Ирина ЛысенкоПоверья и приметы, которые сложились с давних времен, на 5 октября 2023 года связывают с днем, который получил у славян несколько названий.
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