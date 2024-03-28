ФПБК: Общественник Бородин заявил, началась процедура признания иноагентом Пугачевой

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о том, что наконец-то решился вопрос, и Генпрокуратура запустила процесс признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, чего давно уже требовала российская общественность.
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