ФПБК: Общественник Бородин заявил, началась процедура признания иноагентом Пугачевой

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о том, что наконец-то решился вопрос, и Генпрокуратура запустила процесс признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, чего давно уже требовала российская общественность.