О чем фейк Россияне готовятся к эвакуации из Алешек в Херсонской области. Эвакуация объявлена для всех желающих, сообщают украинские телеграм-каналы.
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