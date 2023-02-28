Закон и Порядок

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Фейк: россияне готовятся к эвакуации из Алешек в Херсонской области

Фейк: россияне готовятся к эвакуации из Алешек в Херсонской области

О чем фейк Россияне готовятся к эвакуации из Алешек в Херсонской области. Эвакуация объявлена для всех желающих, сообщают украинские телеграм-каналы.

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