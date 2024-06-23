В Halo 2 восстановили вырезанные миссии, от которых отказалась Bungie при разрабо...

В Halo 2 восстановили вырезанные миссии, от которых отказалась Bungie при разработке игрыСтудия 343 Industries, нынешний разработчик игр по Halo, собрала команду под названием Digsite, которая работает над восстановлением различных вырезанных фрагментов из некоторых старых игр Halo.
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