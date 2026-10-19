“President Donald Trump on Monday said he thought someone other than Ukrainian President Volodymyr Zelensky should negotiate on Kyiv’s behalf as it seeks to end the war with Russia,” Reuters reports.
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