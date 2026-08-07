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Павел Граудынь: «На чемпионате мира много кто хвалил нашу форму. Говорили, что хотят поменяться, предлагали свою»

Российский саблист Павел Граудынь рассказал, что иностранцы на чемпионате мира-2026 в Гонконге хотели выменять его форму.

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