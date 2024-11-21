В Госдуме готовят перечень профессий для мигрантов

Они помогут иностранцам получить вид на жительство Депутаты Госдумы контролируют формирование перечня профессий, благодаря которым мигранты смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство, сообщил Вячеслав Володин.
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