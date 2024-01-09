Инвестиции в биткоин оказались самыми прибыльными в 2023 году

Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года, которая превысила 170%, следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»).
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