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Байден решил ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США

Байден решил ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранцы, желающие въехать на территорию страны, должны быть полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19.

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