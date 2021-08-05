Байден решил ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранцы, желающие въехать на территорию страны, должны быть полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19.
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