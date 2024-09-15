📹⚡️Удар 240-мм корректируемой миной 3Ф5М "Смельчак-М" по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком операционном направлении.
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📹⚡️Удар 240-мм корректируемой миной 3Ф5М "Смельчак-М" по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком операционном направлении.