Бодибилдеру с накачанными губами и стрелками грозит тюрьма: Шпака объявили в розыск

Кого только не носит на себе земля русская. Правда, сейчас действительно не носит: блогер Александр Шпак, печально известный своими странными модификациями на теле, сбежал из России ещё несколько лет назад, а сейчас возвращаться и вовсе не желает из-за угрозы попасть в тюрьму.