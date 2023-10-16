Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 5,5% за год

Снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Подмосковье. Так, за девять месяцев 2023 года показатели составили 15,5 случая на 100 тысяч населения, а за аналогичный период прошлого года на 5,5% больше — 16,4.
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