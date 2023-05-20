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Аналитик назвал фактор, который поддержит рубль в ближайшее время

В ближайшее время курс доллара, скорее всего, закрепится на уровне 80 рублей за единицу валюты. Поддержку рублю окажет пик налоговых выплат, который ожидается 29 мая, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».

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