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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» стала зимним чемпионом Первой лиги. Калининградцы выиграли 8 матчей подряд

В 21 туре Мелбет Первой лиги команда Андрея Талалаева разгромила «Аланию» (3:0). По итогам матча калининградский клуб набрал 45 очков и сохранил первую строчку чемпионата.

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