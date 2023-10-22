Гуманитарная катастрофа: что происходит в секторе Газа

Обострение ближневосточного конфликта действительно меняет приоритеты для стран западного мира. Байден запросил дополнительное финансирование у Конгресса, где Украина указана лишь одним из семи приоритетов — наряду с помощью Израилю и усилением охраны собственных границ.
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