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Гуманитарная катастрофа: что происходит в секторе Газа

Гуманитарная катастрофа: что происходит в секторе Газа

Обострение ближневосточного конфликта действительно меняет приоритеты для стран западного мира. Байден запросил дополнительное финансирование у Конгресса, где Украина указана лишь одним из семи приоритетов — наряду с помощью Израилю и усилением охраны собственных границ.

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