НЕВСКИЕ НОВОСТИ

386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекссандр Тимоненко
    Уж полночь движется, а Германа всё нет. Упрут без охраны природу.Александр Герман ...
  • Konstantin Петров
    Тимуровцы нашего времениПодростки в Красн...
  • zhanna
    Она 4 года любовница.Раскрыта личность...

Водитель белого Rolls-Royce «покаялся» за нарушение ПДД в центре Петербурга

Припарковавшегося на тротуаре мужчину оштрафовали на 3 тыс. рублей. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя белоснежного Rolls-Royce, который решил припарковаться на тротуаре в центре Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх