Водитель белого Rolls-Royce «покаялся» за нарушение ПДД в центре Петербурга

Припарковавшегося на тротуаре мужчину оштрафовали на 3 тыс. рублей. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя белоснежного Rolls-Royce, который решил припарковаться на тротуаре в центре Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.