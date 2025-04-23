На телефон доверия УМВД России по Орловской области обратился гражданин с благодарностью в адрес сотрудников Госавтоинспекции

Экипаж ДПС отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Миленина и лейтенанта полиции Александра Шаркова поздно вечером 16 апреля нес службу на автодороге М-2 «Крым».
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