68-летняя учительница школы № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга Лия Моисеевна Юрьева рискует лишиться должности из-за конфликта с одним из учеников 4 "А" класса.
Папа из администрации Питера "уволил" 68-летнюю учительницу -Скандал в 4"А"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Г
Галинп
Полностью с Вами согласна. Вот такие чиновники и чинят препятствия нашим ребятам, возвращающимся с СВО. Гнать таких надо из администраций, потому что в них нет ни совести, ни чести, как и их дети, у которых нет ни Родины, ни флага, а только спесь. Правоохранительным органам надо внимательно присмотреться к отцу, на какие деньги жирует "замечательный чиновник", позорящий эту администрацию!!!
Ответить
12 час.
НД
Наталья Дорожкина
Гнать директрису из школы без права занимать руководящие должности и работать в системе образования, а чиновную шушеру гнать поганой метлой из администрации Василеостровского района. У нас в стране слишком много этих бездельников. Пусть улицы метет- вот и заменит какого- нибудь «ценнейшего специалиста».
Ответить
11 час.
АБ
Алексей Борисович
В гос. районных администрациях работают никчемные люди, не нашедшие себя в профессии, а если они и молодые, то так правило заносчивые прохиндеи.(из моего опыта) А вот учитель со стажем-это от бога. Прохиндеи должны быть ниже травы. Прохиндея легко заменить на другого. Учителя со стажем в 50 лет в нынешних условиях, наградить надо только за то что она есть! А она есть потому что любит свою профессию и на пенсию(соц. пособие) не выжить.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии