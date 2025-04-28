Папа из администрации Питера "уволил" 68-летнюю учительницу -Скандал в 4"А"

Г Галинп Полностью с Вами согласна. Вот такие чиновники и чинят препятствия нашим ребятам, возвращающимся с СВО. Гнать таких надо из администраций, потому что в них нет ни совести, ни чести, как и их дети, у которых нет ни Родины, ни флага, а только спесь. Правоохранительным органам надо внимательно присмотреться к отцу, на какие деньги жирует "замечательный чиновник", позорящий эту администрацию!!!

НД Наталья Дорожкина Гнать директрису из школы без права занимать руководящие должности и работать в системе образования, а чиновную шушеру гнать поганой метлой из администрации Василеостровского района. У нас в стране слишком много этих бездельников. Пусть улицы метет- вот и заменит какого- нибудь «ценнейшего специалиста».