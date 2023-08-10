Любопытно, однако

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"Охота на Владимира Путина началась – следующий Сергей Лавров". Запад придумал новый способ победить Россию

"Охота на Владимира Путина началась – следующий Сергей Лавров". Запад придумал новый способ победить Россию

Короткая предыстория. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Владимировича и Уполномоченного по права ребенка Марию Львову-Белову.

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Комментарии
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татьяна васильева
Дождутся все эти падлюки, когда вся Россия психанет.....
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2 час.
ТР
Татьяна Рудакевич
А как?
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25 мин.
АЩ
Алексей Щербаков
В недалёком прошлом убийство посла приравнивалось к объявлению войны, а тут президента  самой большой страны Мира и её руководство хотят арестовать. Они там что белены объелись или хотят закончить свои паршивые жизни на ядерном пепелищё???
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23 мин.

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