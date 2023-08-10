"Охота на Владимира Путина началась – следующий Сергей Лавров". Запад придумал новый способ победить Россию

АЩ

Алексей Щербаков

В недалёком прошлом убийство посла приравнивалось к объявлению войны, а тут президента самой большой страны Мира и её руководство хотят арестовать. Они там что белены объелись или хотят закончить свои паршивые жизни на ядерном пепелищё???