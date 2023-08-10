"Охота на Владимира Путина началась – следующий Сергей Лавров". Запад придумал новый способ победить Россию

Короткая предыстория. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Владимировича и Уполномоченного по права ребенка Марию Львову-Белову.
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