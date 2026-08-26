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«Салаватик»лар «Үчтеки» җырына клип төшергән

Үчтеки» уенын «Салаватик»лар беләнөйрәнәбез! Бүген интернет киңлекләрендә «Салаватик»ларның «Үчтеки» җырлы-уенлы видео клиплары дөнья күрде.

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