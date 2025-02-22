Blue Origin назначила дату десятого туристического полёта в космос: 30-й полёт New Shepard состоится 25 февраля

Компания Blue Origin готовится к запуску своей десятой космической туристической миссии. Запуск суборбитального аппарата New Shepard запланирован на вторник, 25 февраля, в 11:30 по восточному времени США (19:30 по московскому времени) с полигона компании в Западном Техасе.
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