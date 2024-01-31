Писательница Улицкая призналась в спонсировании ВСУ (ВИДЕО)

Жительницу Хабаровска за спонсирование Украины осудили на 8 лет, почему на Улицкую не заведено уголовное дело, она ведь гражданка России?

Вик Норд

Ну а почему бы тогда не возбудить уголовное дело на ГазПром,деньги он за транзит топлива по Украине, кому платит, детскому дому в Биробиджане?