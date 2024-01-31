Писательница Людмила Улицкая призналась в спонсировании ВСУ. Полагая, что разговаривает с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, она заявила, что её гонорары за проданные книги «идут на Украину».
Писательница Улицкая призналась в спонсировании ВСУ (ВИДЕО)
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Жительницу Хабаровска за спонсирование Украины осудили на 8 лет, почему на Улицкую не заведено уголовное дело, она ведь гражданка России?
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20 час.
Вик Норд
Ну а почему бы тогда не возбудить уголовное дело на ГазПром,деньги он за транзит топлива по Украине, кому платит, детскому дому в Биробиджане?
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Задай этот вопрос в Израиле
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44 мин.
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