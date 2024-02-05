ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ.

– Господа, американцы считают, что уже можно обвинить русских в том, что это именно они сбили Боинг рейса МН-17! – Простите, господин судья, а на каком основании? Нет, я понимаю, что они виноваты в любом случае, но не хотелось бы выглядеть глупо! – Что вас смущает конкретно? Вы же понимаете, никто не будет оспаривать наше решение, потому что мы этого просто не позволим.