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Спички - не игрушка

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"Просто выгоните всех": Госдума взялась за предателей и незаконную миграцию. Поблажек не будет?

"Просто выгоните всех": Госдума взялась за предателей и незаконную миграцию. Поблажек не будет?

(похоже что кое кому из "контовчан" пора начинать сушить сухари) =============================================== В Госдуме сегодня в первом чтении приняли законопроект о конфискации имущества, денег и других ценностей за организацию незаконной миграции.

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