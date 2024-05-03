Учитесь читать карты...

А Р. Ищенко снова на картах (украинушки) гадает. Написано складно, только мы злопамятные (то есть злые, с хорошей памятью и ещё на всякий случай записываем) и помним, как он после взятия Авдеевки говорил, что к началу мая мы выйдем на рубеж Курахово-Константиновка, да.