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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры группировки войск «Запад» провели траление маршрутов колесной и гусеничной техники на освобожденных территориях

Военные инженеры группировки войск «Запад» провели траление маршрутов колесной и гусеничной техники на освобожденных территориях

Ежедневно военные инженеры группировки войск «Запад» обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков неразорвавшихся боеприпасов и мин ВСУ.

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