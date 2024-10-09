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Фронт стоял год, и вдруг наши двинулись на Запорожье. Подоляка: "Противник заход проспал"

Фронт стоял год, и вдруг наши двинулись на Запорожье. Подоляка: "Противник заход проспал"

Автор аналитического телеграм-канала "Рыбарь"поделился тем, что произошло на Запорожском фронте за последние дни.

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