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Царьград

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Telegram-канал: русские туристы описали хаос в отеле Хургады

Telegram-канал: русские туристы описали хаос в отеле Хургады

Русские туристы пожаловались на ужасные условия в отеле Mirage Bay в Хургаде. Они столкнулись с грязью, поломками и клопами, что вынудило их искать новое место проживания.

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