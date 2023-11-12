Как остановить рост цен на лекарства

Цены на лекарства в России, согласно данным Росстата, пустились в галоп еще в прошлом году. Болеть стало крайне дорого, а те, кто не может жить без некоторых лекарств, вынуждены предварительно узнавать их стоимость в разных аптеках, чтобы хоть немного сэкономить.