Как остановить рост цен на лекарства

Цены на лекарства в России, согласно данным Росстата, пустились в галоп еще в прошлом году. Болеть стало крайне дорого, а те, кто не может жить без некоторых лекарств, вынуждены предварительно узнавать их стоимость в разных аптеках, чтобы хоть немного сэкономить.
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