Брак с абьюзером и дружба после развода: Алена Яковлева рассказала обо всех своих мужчинах

Актриса поделилась подробностями бурной личной жизни. Брак с абьюзером и дружба после развода: Алена Яковлева рассказала о всех своих мужчинах кадр из YouTube-шоу «Честный развод» Студенческий роман, закончившийся расставанием Недолгий брак и домашнее насилие Развод, переросший в дружбу 60-летняя Алена Яковлева в настоящее время одинока, но за свою жизнь актриса успела закрутить немало непродолжительных романов, а также трижды побывать замужем: два раза – в официальном браке, а один – в гражданском.