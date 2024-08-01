Двух человек ищут под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле подъезда дома

ИЗВЕСТИЯ Спасатели ведут поиск двух человек, которые могут находиться под завалами частично обрушившейся жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщил в беседе с РЕН ТВ начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
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