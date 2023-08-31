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Наир Тикнизян: «Играть в Европе — мечта, но не в это трансферное окно»

Наир Тикнизян: «Играть в Европе — мечта, но не в это трансферное окно»

«Я не читаю слухи о себе. Если руководство говорит, что я остаюсь, значит остаюсь. Я от этого абстрагируюсь максимально.

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