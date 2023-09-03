В октябре в подмосковном Красногорске должно состояться выступление Ярослава Евдокимова на мероприятии, посвящённом 60 летию композитора Игоря Матеты.
"Фантазёр" советской эстрады сильно разочаровал бывших поклонников
Комментарии
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Tania Еременко
Очень жаль. я любила его голос и творчество. Но ... он же хохол, а это генетический недостаток. Мозги у них повёрнуты на Запад. Живет рядом со со мной в Строгино. Даже встречать его сейчас неприятно - предатель. Может, озлобился , что "примадонна" не пускала его на ТИВИ. имея власть и большое количество акций на каналах. Может, сам такой, и хохлы его настроили против России, но свою-то голову надо иметь... Знаю замечательного и талантливого поэта и прозаика. Дружили. Но... как он переменился, когда укры стали в 14 году бомбить Донбасс и когда Россия заступилась за них... Врагом стал номер один. Наверное уже сгинул и зарыт в чернозёме Окраины. Вот такие они, украинцы.
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7 час.
Tania Еременко
Да, перевод этого слова - мерзавец.
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7 час.
zhoga Tatyana
Еще до печальных событий я посетила его концерт. Выглядел он отлично для его лет, а вот пел только под фанеру и ничего поэтому не смог исполнить по заказу зрителей. Хотя один раз попробовал, но с музыкой дружбы не состоялось и на половине куплета забыл слова. Так что нечего уже на концерты его приглашать, отпелся, теперь только поговорить осталось, чтобы не забыли совсем
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5 час.
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