"Фантазёр" советской эстрады сильно разочаровал бывших поклонников

Tania Еременко

Очень жаль. я любила его голос и творчество. Но ... он же хохол, а это генетический недостаток. Мозги у них повёрнуты на Запад. Живет рядом со со мной в Строгино. Даже встречать его сейчас неприятно - предатель. Может, озлобился , что "примадонна" не пускала его на ТИВИ. имея власть и большое количество акций на каналах. Может, сам такой, и хохлы его настроили против России, но свою-то голову надо иметь... Знаю замечательного и талантливого поэта и прозаика. Дружили. Но... как он переменился, когда укры стали в 14 году бомбить Донбасс и когда Россия заступилась за них... Врагом стал номер один. Наверное уже сгинул и зарыт в чернозёме Окраины. Вот такие они, украинцы.