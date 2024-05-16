Если не дадим Путину требуемого, он дойдет до Одессы – Карасев  

Если обессилившая Украина будет продолжать войну, то рискует потерять всё черноморское побережье. Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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