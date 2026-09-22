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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валиева о Лью в Милане-2026: «Она была великолепна. Я смотрела трансляцию по телевизору и просто забыла, что это Олимпиада»

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о выступлении американки Алисы Лью на Олимпиаде-2026.

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