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«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Карпин о матче с ЦСКА

«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Карпин о матче с ЦСКА

«Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте.

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